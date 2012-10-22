Княжицький - про громадське телебачення: Ще 10 років звітуватимемо про створення

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час суспільно-політичного форуму «Чесна розмова з майбутнім парламентом» сказав генеральний директор телеканалу TВi Микола Княжицький.

«Не буде ніякого суспільного телебачення, поки не буде цілого комплексу демократичних реформ і прозорості медіавласності, і антимонопольного законодавства», - переконаний він.

За словами М.Княжицького, створення суспільного телебачення також не відбудеться, якщо влада не намагатиметься його створити. «Очевидно, що якщо керуються з Адміністрації Президента найбільші ток-шоу на великих каналах і визначаються там теми, навіть на комерційних, то що говорити про державні», - сказав він.

На його переконання, ставлення до медіа треба змінювати у комплексі, інакше «ми будемо ще 10 років звітувати перед послами Євросоюзу, проводити конференції, отримувати гроші на обговорення, створення суспільного телебачення».

«Нам самим це вже смішно», - сказав М.Княжицький і наголосив, що суспільне телебачення в Україні гостро необхідне, адже культурні та національні цінності в країні нівелюються та знищуються, що взагалі розвалює суспільство як таке.