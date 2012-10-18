Герман переконана, що нова ВР прийме закон про громадське телебачення

Про це, як повідомляє прес-служба Партії регіонів, вона заявила під час прес-конференції в офіційному прес-центрі ПР.

Г.Герман зауважила, що вже готовий проект закону про громадське телебачення. «Ви знаєте, як довго ми працювали над ним. Президент Віктор Янукович відразу після інавгурації подав ідею про створення цього проекту - для того, щоб відійти від радянських схем, коли телебачення належало владі», - нагадала Ганна Герман.

За її словами, над розробкою даного законопроекту працювала Громадська рада. Участь у роботі брали й експерти з ЄС. «І, нарешті, ми дійшли згоди. Законопроект буде подано до парламенту. Я не знаю, чи ще цей склад ВР встигне проголосувати дане питання. Але я переконана, що наступний склад парламенту ухвалить даний закон», - сказала керівник офіційного прес-центру ПР.

Водночас вона закликала журналістів взяти участь в обговоренні законопроекту про громадське телебачення.

Ганна Герман принагідно подякувала всім журналістам, присутнім в офіційному прес-центрі ПР. Вона також запевнила, що тут вони зможуть знайти відповіді на будь-які запитання.

За її словами, всі побажання журналістів щодо зустрічі з керівництвом ПР будуть також враховані. «Це наш перший прес-центр під час цієї виборчої кампанії. Цим ми показуємо, що ми відкриті, і для нас немає запитань, на які б ми уникали давати відповідь. Наша партія завжди відстоювала принципи свободи преси», - наголосила керівник офіційного прес-центру ПР.