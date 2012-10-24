Ющенко: ніхто не думає про 29 жовтня, про те, як країні жити далі

Про це, як повідомляє прес-служба «Нашої України», Віктор Ющенко заявив під час інтерв’ю телекомпанії НТА у Львові.

«У них все завершується 28 жовтня …ніхто не думає про 29 жовтня, про те, як країні жити далі», - сказав Віктор Ющенко.

Він наголосив на тому, що економічний курс потребує консолідації та політичної стабільності і прогнозованості.

«Гроші люблять стабільність та спокій. В Україні постійно ідуть політичні війни, які струшують економіку», - зауважив Віктор Ющенко.

На його переконання, для подолання економічної кризи необхідно провести такі кроки, як жорстку бюджетну політику, ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду, а також зупинити політику непродуманих запозичень.

«Складна економічна ситуація почалася ще 2009 року, коли Уряд, сповідуючи популізм, почав брати «політичні» кредити, аби утриматися при владі. Все, що ми зараз бачимо, - це наслідки їхніх боргів», - сказав Віктор Ющенко.

Окрім того, важливо надати мотивації для роботи середньому та малому бізнесу, доля якого становить лише 9% ВВП. Підтримати такий бізнес має спрощення реєстраційних процедур, в тому числі через впровадження так званого «єдиного вікна», а також надання фіскальних стимулів.

Віктор Ющенко також зіслався на програму економічного націоналізму, яку пропонує партія «Наша Україна», в якій йдеться насамперед про підтримку національних виробників.