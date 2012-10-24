Соціолог: Паралельний підрахунок голосів - не функція громадських організацій

Про це в середу УКРІНФОРМу сказав експерт-соціолог, засновник компанії "Research & Branding Group" Євген Копатько, коментуючи задекларовані ОО "Опора" проведення в ніч виборів паралельного підрахунку голосів на тисячі дільниць.

"Це не завдання громадської організації вести паралельний підрахунок голосів на виборчих дільницях", сказав Копатько, додавши, що такий підрахунок навряд чи можна вважати репрезентативним.

За словами соціолога, одна тисяча дільниць з більш, ніж 33 тисяч, становить 1/33. "Може, для тисячі дільниць якийсь підрахунок і буде коректним. Але розкид дільниць, де вони будуть підраховувати голоси - це трошки відрізняється від соціології", - зазначив Копатько.

Копатько також підкреслив, що відповідальність за свої паралельні підрахунки голосів буде нести сама "Опора". Але вона ніяк не може "замінити собою Центрвиборчком України", сказав соціолог, назвавши сумнівними самі "критерії, які вибирають громадські організації для оцінки виборів".