Інформацію про збройний напад на «литвинівку» в Макіївці спростовує міліція

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

«27 жовтня прес-службою однією з партій поширено заяву про те, що в Макіївці нібито обстріляли в кандидата в народні депутати Наталію Бакуліну. Ця інформація не відповідає дійсності», - сказано в повідомленні.

Встановлено, що ввечері 26 жовтня близько 23.00 Н.Бакуліна з чоловіком Андрієм Хавроненком поверталися додому. Коли вони наблизилися до свого під'їзду, до А.Хавроненка підійшов невідомий і, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, вимагав від нього лягти на землю. За словами Н.Бакуліної, її чоловік кинувся тікати, проте незнайомець спробував його наздогнати, потім поранив його кількома пострілами в ноги й зник.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Центрально-Міського райвідділу Макіївського міськуправління міліції.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство, скоєне із застосуванням вогнепальної або холодної зброї». Наразі правоохоронцями вживаються заходи для встановлення особи зловмисника.

«Сама Н.Бакуліна звернулася до районної міліції із заявою, в якій просить захистити її від необгрунтованих висловлювань про якийсь зв'язок між її політичною діяльністю та хуліганським нападом на її чоловіка, що мав місце в ніч на 27 жовтня», - стверджують в міліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Донецькій обласній організації ВГО «Комітет виборців України» поінформували, що в Макіївці вночі було скоєно озброєний напад із використанням вогнепальної зброї на кандидата в народні депутати по виборчому округу №56 Н.Бакуліну.

За словами Н.Бакуліної, вчора близько 23.30 вона зі своїм чоловіком А.Хавроненком поверталася з кінотеатру і вже біля під'їзду будинку «з кущів вийшла людина з пістолетом Макарова» й направив пістолет в її бік. Чоловік прикрив її й отримав 4 вогнепальних поранення в ноги, заявила Н.Бакуліна.