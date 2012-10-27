Батьківщина: У Київ зі Сходу звозять «спостерігачів» спортивної зовнішності

Молодики спортивної зовнішності прибувають до Київської області, щоб «контролювати» перебіг виборів, заявляє прес-служба Батьківщини.

Зокрема, 27 жовтня близько 600 молодих людей було розселено у Білій Церкві, а ще 3000 – у Конча-Заспі.

За словами місцевих жителів, ці люди прибули з Донецької, Дніпропетровської та Харківської областей.