Батьківщина: У Київ зі Сходу звозять «спостерігачів» спортивної зовнішності
18:26, 27 жовтня 2012Політика
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Опозиція заявляє, що в Київ та область звозять "спостерігачів" спортивної зовнішності зі Сходу України, для контролю виборів.
"Спостерігачів" розселяють у Конча-Заспі, фото з архіва
Молодики спортивної зовнішності прибувають до Київської області, щоб «контролювати» перебіг виборів, заявляє прес-служба Батьківщини.
Зокрема, 27 жовтня близько 600 молодих людей було розселено у Білій Церкві, а ще 3000 – у Конча-Заспі.
За словами місцевих жителів, ці люди прибули з Донецької, Дніпропетровської та Харківської областей.
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