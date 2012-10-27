Янукович завтра проголосує і порадіє перемозі над фашистами

Завтра Президент України Віктор Янукович візьме участь у голосуванні на виборах до Верховної Ради України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, також завтра В.Янукович візьме участь у церемонії з нагоди Дня визволення України від фашистських загарбників (м. Київ, Площа Слави). Акредитацію представників ЗМІ проводить прес-служба Президента за тел.: (050) 442-08-68, (067) 501-84-32, (050) 382-11-58.

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