Магера зустрівся з делегацією Парламентських зборів Союзу Білорусі та Росії

Перебіг виборчого процесу, ступінь готовності до виборів виборчих комісій різного рівня, а також питання різних аспектів українського виборчого законодавства обговорювалися на спільній робочій зустрічі заступника голови Центральної виборчої комісії Андрія Магери з делегацією Ради Федерації Федеральних Зборів Росії та делегацією Парламентських Зборів Союзу Білорусі та Росії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЦВК, на зустрічі також був присутній генеральний секретар Ради Міжпарламентської Асамблеї СНД Олексій Сергєєв.

А Магера детально розповів про аспекти впровадження відеоспостереження на виборчих дільницях, режим роботи відеокамер та можливості використання записаного матеріалу. Крім того розкрив методику підрахунку голосів і механізм складення протоколів. Окремо він зупинився на планах ЦВК на післявиборчий період, пов’язаних із майбутнім навчанням членів виборчих комісій, який визначено відповідним законом.

За його словами, Центрвиборчком був і залишається відкритим у своїй щоденній роботі і відкинув звинувачення деяких експертів у проведенні закритих засідань, які лунали раніше: «ЦВК розглядає всі без виключення питання і приймає відповідні рішення виключно у режимі публічних засідань. А те, що під час цих заходів немає суперечок, які дехто хотів би бачити, пояснюється тим, що понад 90 відсотків питань носять суто технічний характер».

У свою чергу, генсек Ради Міжпарламентської Асамблеї СНД повідомив про плани рівномірно охопити спостереженням практично всю територію України. А.Сергєєв, оцінюючи виборчий процес загалом, назвав його нормальним.

«Перші підсумки спостереження нашої передової групи практично готові. Але вже зараз можу констатувати, що незважаючи на певні складнощі, пов'язані із застосуванням нового закону, в цілому ми оцінюємо виборчий процес як нормальний», - сказав генсек.