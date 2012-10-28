КВУ: У Запорізькій області людей на дільницю підвозять автобусом «За Сухого»

Як повідомив УНІАН керівник Запорізької обласної громадської організації КВУ Роман П’ятигорець, «спостерігачами виявлено факт агітації за ПР на ДВК 230292 (ОВК №80 – Мелітополь і Мелітопольський район Запорізької області): голова Вознесенівської сільради агітував голосувати за ПР прямо на дільниці».

Факт агітації за ПР виявлено, за даними Р.П’ятигорця, також у м. Запоріжжя – на ДВК 230876 ОВК №74 (Комунарський і частина Жовтневого районів Запоріжжя).

«На ОВК 74 ДВК 230876 виявлено організоване підвезення людей на дільницю автобусом з написом «За Сухого» (Ярослав Сухий - кандидат у 74-му окрузі від ПР - УНІАН). На ДВК 230875 і 230814 – намагалися організувати «каруселі», - повідомив Р. П’ятигорець.