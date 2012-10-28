Явка виборців в окрузі № 218 становила 62,6% - паралельний підрахунок

22:29, 28 жовтня 2012
Політика
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За результатами паралельного підрахунку явка виборців у столичному окрузі № 218 станом на 20.00 становила 62,6 %.

Явка виборців у столичному окрузі № 218 станом на 20.00 становила 62,6%.

Про це УНІАН повідомили в штабі опозиційного кандидата Олександра Третьякова.

«Якщо офіційні дані ЦВК щодо явки суттєво перевищуватимуть отримані нами цифри, це може означати лише одне – відбулася фальсифікація», - заявив Олександр Третьяков журналістам.

Він закликав усіх членів дільничних комісій і окружної виборчої комісії не допустити фальшування народного волевиявлення й нагадав про кримінальну відповідальність за підготовку й участь у фальсифікаціях. Зі свого боку, політик пообіцяв зробити все від нього залежне, щоб захистити вибір киян.

Нагадаємо, що 218-й мажоритарний округ об’єднує частини Святошинського та Оболонського районів Києва.

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