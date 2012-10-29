У ЦВК заявляють, що вже змусили працювати комісії в «проблемних округах»

Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера заявляє, що у виборчому окрузі № 217 (Київ, Оболонський район) процес опрацювання протоколів був припинений на декілька годин через відсутність системного адміністратора електронної системи "Вибори".

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Магера заявив, коментуючи повільний процес опрацювання протоколів про підрахунок голосів на виборах у столичних округах.

"Така ситуація виникла через відсутність системного адміністратора. Тобто, дільничні виборчі комісії приїздили, привозили протоколи, окружна виборча комісія їх приймала і працювала. Зараз у цьому окрузі цифри вже інші", - сказав А.Магера.

За його словами, на повільний процес опрацювання протоколів в інших регіонах країни вплинуло декілька факторів.

"Можемо говорити про такий фактор, як системний адміністратор. Інша комісія вже хотіла йти відпочивати до завтрашнього ранку – ми її вчасно зупинили. Сподіваюся, що вони з цього урок винесли і цього більше не повториться. Ще у одній комісії, де йде досить жорстка боротьба між кандидатами, йдеться про Дніпровський район – там комісія ніяк не могла розпочати прийом протоколів з огляду на те, що там було багато представників кандидатів, спостерігачів від двох таборів, і там шляхом перепалки не могли дійти згоди, що далі робити. Але зараз вже комісія працює", - уточнив він.

А.Магера зазначив, що за цими фактами ЦВК не зверталася до правоохоронних органів. "Є реакція на звернення ЦВК, ті комісії вже працюють, і, думаю, вони розуміють недоліки у своїй роботі… Якщо хтось спробує погратися у політичні ігри, у ЦВК є достатньо впливу, аби протверезити деяких представників", - додав заступник голови ЦВК.

"Я сподіваюся, що зараз затримки ніякої не буде, інформація буде надаватися до ЦВК. Разом з тим, в одному з округів Вінницької області є така ситуація, що більшість членів комісії чомусь покинули окружну виборчу комісію. Ми зараз з'ясовуємо, чи вони пішли покурити, чи вони вирішили піти до ранку. З'ясуємо і залежно від ситуації будемо теж реагувати", - підкреслив А.Магера.

Як повідомляв УНІАН, в одномандатному виборчому окрузі № 217 (Київ, Оболонський район) сьогодні вдень майже припинилося опрацювання протоколів про підрахунок голосів на виборах народних депутатів. Більше двох годин кількість опрацьованих протоколів у цьому окрузі не змінювалася та залишалася на рівні 3,79% при загальній кількості опрацьованих протоколів на всіх 13 столичних округах на рівні 39.88%.

За результатами опрацьованих протоколів, в окрузі № 217 поки ще лідирує висуванець ВО "Батьківщина" Олександр Бригинець з результатом 32,66% голосів.

У 216 окрузі (Дніпровський район Києва) лідирує кандидат від ОО «Батьківщина» Ксенія Ляпіна (29,11%).