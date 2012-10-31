Син Азарова пройшов до Верховної Ради

Такими є дані оприлюднено електронною системою «Вибори народних депутатів 2012» у Центральній виборчій комісії за результатами опрацювання 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Всього за О.Азарова, висунутого Партією регіонів, проголосувало 62,615 тис. виборців.

Друге місце в даному мажоритарному окрузі зайняв колишній народний депутат України декількох скликань Анатолій Хмельовий, висунутий Комуністичною партією України. Він набрав 9,66% голосів виборців, за нього віддали свій голос 7,954 тис. осіб.

Потім йде представник Об'єднаної опозиції «Батьківщина» Олег Зонтов, який набрав 4,66% (3,838 тис. голосів) і представник Аграрної партії Дмитро Казацький, за якого віддали свої голоси 4,45% виборців, або 3,662 тис. осіб.

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Всього в мажоритарному окрузі №47, який був розбитий на 114 виборчих дільниць, балотувалися 10 кандидатів у народні депутати України.

Довідка УНІАН. Олексій Азаров народився 13 липня 1971 року в місті Калуга (Росія), громадянин України. Впродовж останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища. Є директором Міжнародного фонду сприяння інвестиціям. Член Партії регіонів, проживає в місті Києві, судимостей немає.