У Черкаській області перемагає Тимошенко

Такі дані оприлюднені електронною системою «Вибори 2012» в Центральній виборчій комісії за результатами опрацювання 100% електронних протоколів дільничних комісій цього округу.

Згідно з цими даними, по ОВО №198 (з центром у м.Сміла) переможцем виборів став президент Черкаського обласного благодійного фонду Віктора Тимошенка, безпартійний В.Тимошенко, який набрав 29,4% голосів. На другому місці - висуванець політичної партії ВО «Свобода», докторант Національної академії державного управління при Президентові України Сергій Рудик, якого підтримали 20,44% виборців.

Ще у 4 округах області із 7продовжується обробка протоколів.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними оприлюдненими електронною системою «Вибори 2012» в Центральній виборчій комісії за результатами опрацювання 100% електронних протоколів, в окрузі №196 перемагає Геннадій Бобов, у 199 окрузі - Валентин Ничипоренко.