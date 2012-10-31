В «УДАРі» заявляють, що в них «вкрали» мінімум 1,5% голосів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив заступник керівника центрального виборчого штабу партії «УДАР» Володимир Курінний.

«Ми на сьогоднішній день практично завершуємо альтернативний підрахунок голосів по протоколах з мокрими печатками. І ми проводили загальнонаціональний паралельний підрахунок голосів. Я хочу сказати про те, що практично по цих двох напрямках можна говорити, що партія «УДАР» втратила, якщо дивитися на таблицю ЦВК, приблизно 1,5%. І ці 1,5% у нас вкрали. Це вже можна говорити відверто», - заявив він.

За словами В.Курінного, якщо порівнювати дані ЦВК з даними альтернативного та паралельного підрахунків голосів «УДАРу», то виявлено чітку тенденцію за результатами: «більше у Партії регіонів, трошки більше у комуністів, менше в Об’єднаної опозиції і в нас».

Як зазначив В.Курінний, на сьогодні «УДАР» спільними зусиллями з Об’єднаною опозицією намагається відстояти ті голоси, які отримали кандидати від демократичних сил на цих виборах.

«Зараз йде робота із звірки протоколів з мокрими печатками з даними, які вносяться в сервер ЦВК. І вже є в нас відповідні приклади, де цифри завжди різняться не на користь демократичних сил, а на користь партії влади. Ми будемо відстоювати в ЦВК кожний голос, поданий за партію «УДАР», і будемо допомагати нашим партнерам по опозиції відстоювати їх голоси», - сказав представник «УДАРу».

За його словами, партія має приклади, коли по деяких дільницях є три варіанти протоколів з мокрими печатками з різними цифрами. «Ми вже сьогодні почали процес по Донецькій, Луганській областях. В Донецькій області настільки велика кількість порушень і вони мають настільки сильний характер, що взагалі, моя особиста оцінка, по всій області встановити демократичний результат на цих виборах практично неможливо», - зазначив заступник керівника центрального виборчого штабу партії «УДАР».

За його словами, матеріали щодо порушень в Донецькій області вже знаходиться в обласній прокуратурі. «Там є відео і аудіозаписи. Зафіксовано речі, які несумні не просто з назвою «демократичні вибори», це взагалі не вибори в цьому регіоні», - заявив «УДАРівець».