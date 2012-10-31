Майбутній депутат Кличко сказав, коли визначиться зі спортивною кар'єрою

Про це сказав менеджер братів Кличків Бернд Бенте, повідомляє Чемпіон з посиланням на Боксерский городок.

«Віталій не зазнає жодного тиску. Він є чемпіоном WBC і у нього тільки у вересні був бій. Жоден чемпіон не битиметься двічі за три місяці», – заявив менеджер.

Б.Бенте зазначив, що надалі все залежатиме від політичної ситуації в Україні.

«Його (В.Кличка – УНІАН) партія "УДАР" набрала більше 13% голосів на виборах до парламенту і зараз йтиме робота над створенням демократичної коаліції. Ми матимемо чіткішу картину десь в середині грудня або на початку січня наступного року. Тільки після цього Віталій прийматиме рішення стосовно подальшої кар'єри», – сказав Б.Бенте.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня у Москві Віталій Кличко вкотре захистив свій титул чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі за версією WBC, здобувши перемогу над німцем Мануелем Чарром.

До і після бою багато експертів заявляли, що цей поєдинок може стати останнім для 41-річного боксера і політика. Проте сам В.Кличко неодноразово говорив, що поки не ухвалив рішення щодо цього і коли це станеться, має намір повідомити окремо.