Майбутній депутат Кличко сказав, коли визначиться зі спортивною кар'єрою

18:56, 31 жовтня 2012
Політика
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Чемпіон світу з боксу та лідер партії УДАР Віталій Кличко визначиться щодо своєї подальшої спортивної кар’єри не раніше грудня.

Кличко двічі за три місяці битись не буде

Про це сказав менеджер братів Кличків Бернд Бенте, повідомляє Чемпіон з посиланням на Боксерский городок.

«Віталій не зазнає жодного тиску. Він є чемпіоном WBC і у нього тільки у вересні був бій. Жоден чемпіон не битиметься двічі за три місяці», – заявив менеджер.

Б.Бенте зазначив, що надалі все залежатиме від політичної ситуації в Україні.

«Його (В.Кличка – УНІАН) партія "УДАР" набрала більше 13% голосів на виборах до парламенту і зараз йтиме робота над створенням демократичної коаліції. Ми матимемо чіткішу картину десь в середині грудня або на початку січня наступного року. Тільки після цього Віталій прийматиме рішення стосовно подальшої кар'єри», – сказав Б.Бенте.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня у Москві Віталій Кличко вкотре захистив свій титул чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі за версією WBC, здобувши перемогу над німцем Мануелем Чарром.

До і після бою багато експертів заявляли, що цей поєдинок може стати останнім для 41-річного боксера і політика. Проте сам В.Кличко неодноразово говорив, що поки не ухвалив рішення щодо цього і коли це станеться, має намір повідомити окремо.

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