У ПР погрози опозиції скласти мандати вважають блефом

На думку експертів, відмова опозиції від депутатських мандатів призведе до політичної кризи в країні. "Один із варіантів розвитку подій - нинішнє, VI скликання Верховної ради просто не буде призначати нові вибори і продовжить працювати", - заявив голова Комітету виборців України Олександр Черненко.

Втім, у Партії регіонів вважають, що опозиція не перейде від слів до справи. "Це блеф, розрахований на мобілізацію свого електорату - "Батьківщина "не отримала відсоток, на який сподівалася, замість них це зробив Олег Тягнибок, тому вони намагаються зробити красиву міну при поганій грі", - сказав перший заступник глави парламентської фракції Партії регіонів Михайло Чечетов.

Коммерсант-Україна