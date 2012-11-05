Тягнибок каже, що влада переживає свої останні місяці

Як передає кореспондент УНІАН, на даний час кількість учасників акції збільшилась, але бійці спец підрозділу міліції «Беркут» не пропускають нових учасників на площу Лесі Українки, хоча раніше з боку станції метро «Печерська» для мітингувальників було зроблено прохід.

Перед учасниками акції виступили лідери опозиції: Арсеній Яценюк, Віталій Кличко, Олег Тягнибок.

«Якщо ми хочемо жити, як в цивілізованих країнах, ми повинні відстояти свої голоси. Перемога буде за нами», - наголосив В.Кличко.

У свою чергу О.Тягнибок заявив, що акція проти фальсифікацій буде безстроковою й проходитиме не тільки в Києві, але й в інших містах України.

«Цій владі залишились останні часи, останні дні, можливо, останні місяці. Тому вони ведуть себе як в агонії», - сказав О.Тягнибок.

Учасники мітингу час від часу звертаються до бійців «Беркуту» з проханням залишити площу.