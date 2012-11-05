Донецький губернатор каже, що влада впоралась зі спокійним голосуванням

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Донецької обласної держадміністрації Андрій Шишацький заявив сьогодні на зустрічі з журналістами.

«Донецька область впоралася зі спокійним волевиявленням громадян. Як ви бачите, якщо була б можливість, і ви б, напевно, показували, давали об'єктивну оцінку того, що відбувається, але ж нас не чутно як порушників виборного процесу, як якісь тисняви, черги при здачі бюлетенів, як серйозні порушення або протистояння між кандидатами-мажоритарниками. Всього цього у нас не було», - сказав А.Шишацький.

При цьому він додав: «Я вважаю, що своє основне завдання, як влада, ми виконали - ми організували вибори, спокійні, прозорі, і підрахунок голосів теж відбувся».

Губернатор підкреслив, що залишився задоволеним оцінкою виборців і результатами виборів у регіоні.

«Я у принципі задоволений тією оцінкою влади, яку дали виборці Донецької області. Тому що явка у нас вища за середню по Україні, явка на рівні 2006 року, трохи нижче, ніж у 2007-му. Партію влади підтримали 65% виборців - це на 7% нижче, ніж у 2007 році», - сказав А.Шишацький.

На зауваження журналістів про те, що в регіоні на виборах було багато і проблемних округів, губернатор відповів, що не займався організацією виборів, але системних порушень при волевиявленні громадян в області не допущено.

«Взагалі-то, я не займався виборами, їх організацією, у тому числі і в 51-му і 52-му округах. Знаю, що там чорні технології застосовувалися, були спроби системних порушень, але ми не допустили системних порушень у цих округах», - сказав А.Шишацький.