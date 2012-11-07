Депутат ЄП: вибори в Україні кращі, ніж в інших, але гірші, ніж раніше

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це П.Коваль заявив, виступаючи на засіданні Комітету з питань закордонних справ Європарламенту.

“Порівняно з іншими пострадянськими країнами ми можемо констатувати, що українці все ще мають право на політичний вибір. Але ми також можемо порівняти ці вибори з попередніми, і нам варто говорити з українцями, як з партнерами, сусідами, що ці вибори не стали кращими, порівняно з 2010 роком”, - сказав депутат.

Він зазначив, що багато проблем в ході нинішніх виборів в Україні виникло через новий виборчий закон, схвалений восени 2011 року, коли в Україні було відновлено вибори за змішаною системою: пропорційною та за одномандатними округами. У підсумку, це привело до низки порушень, в тому числі, до того, що низка фіктивних партій змогли отримати місця в усіх виборчих комісіях країни на відміну від партій, що мали реальні шанси пройти до парламенту, і пройшли, такі як “Свобода” та “УДАР”.

П.Коваль зазначив наявність багатьох проблем в ході передвиборчої кампанії, в тому числі, у вигляді підкупу виборців, нерівного доступу до засобів масової інформації тощо.

Крім того, голова місії спостерігачів звернув увагу на той факт, що ключові лідери опозиції – Юлія Тимошенко та Юрій Луценко – не змогли взяти участь у виборах, оскільки перебувають у в’язниці.

Разом з тим, оцінюючи день виборів, депутат зазначив, що в цілому, спостерігачі не мали до нього претензій.

Депутат також нагадав, що спочатку підрахунок голосів проводився досить коректно, однак, те що почало відбуватися потім, викликає серйозну стурбованість.

Як повідомляв УНІАН, місія спостерігачів Європарламенту працювала в Україні з 26 по 29 жовтня. За два тижні Європарламент планує схвалити доповідь зі своєю оцінкою виборів .