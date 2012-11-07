Депутати, які не потрапили в Раду, мають шанси отримати 7,5 тисяч відступних

Протягом двох років після відставки депутатам належить допомога у розмірі 15 тисяч гривень. Ще на 7500 гривень можна розраховувати в якості матеріальної допомоги. Але в минулому році самі ж народні обранці вирішили підтягнути пояси і від матдопомоги відмовитися.

"У цілях економії коштів держбюджету депутати ухвалили рішення заморозити дію цього положення. Тож "відступних" депутати, швидше за все, не отримають", - говорить заступник голови регламентного комітету Верховної Ради Сергій Сас, пише Комсомольська правда в Україні..

Норму про матеріальну допомогу призупинили до 31 грудня 2012 року. Але є якщо депутати нового скликання попросту забудуть "пролонгувати" дію постанови своїх попередників, то її можна буде сміливо плюсувати до 15 тисяч гривень щомісячної допомоги, яка належить їм протягом двох років після відставки.

Самі законодавці, які покидають парламент, коментувати можливий розвиток подій не хочуть. - Я не можу відповідати за рішення майбутніх народних депутатів, - заявив голова регламентного комітету Володимир Макеєнко.

А ось старожили з апарату ВР з досвіду попередніх скликань кажуть: про матеріальну допомогу швидше за все забудуть, і вона "розморозиться".