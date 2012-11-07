Британські депутати вважають результати виборів свідченням демократії

Про це він сказав під час круглого столу на тему «Європа та парламентські вибори в Україні 2012 року», що пройшов 6 листопада у приміщенні парламенту Великої Британії, повідомили УНІАН в прес-службі Посольства України у Великій Британії.

В повідомленні зазначається, що Дж.Віттінгдейл, який особисто взяв участь у спостереженні за виборами в Україні, зазначив, що “багато аспектів виборчого процесу в Україні були подібними до того, як це відбувається у Сполученому Королівстві”.

“Інші учасники заходу звернули окрему увагу на той факт, що виявлені у ході виборчої кампанії недоліки, а також ув’язнення Ю.Тимошенко, суттєво не вплинули на загальні результати волевиявлення громадян України”, - йдеться у повідомленні Посольства України у Великій Британії.

Також прес-служба зазначає, що керівник Британсько-Українського товариства Лорд Різбі наголосив, що Україна обов’язково має стати частиною європейської родини в усіх можливих значеннях цього терміну, і британська сторона готова усіляко підтримувати Україну на цьому шляху.

За даними посольства, у дискусії також взяли участь від української сторони посол України у Великій Британії Володимир Хандогій та заступник голови Комітету Верховної Ради України у закордонних справах, член групи з міжпарламентських зв’язків зі Сполученим Королівством Леонід Кожара (фракція Партії регіонів).

В.Хандогій підкреслив під час круглого столу, що в Україні були створені усі належні умови для успішного проведення виборів відповідно до європейських демократичних стандартів. Він також наголосив, що результати виборів створюють сприятливі передумови для продовження конструктивного діалогу нашої держави з ЄС, у тому числі з метою прискорення підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

У свою чергу Л.Кожара зазначив, що остаточною оцінкою українських виборів буде підсумковий звіт спостережної місії ОБСЄ/БДІПЛ.