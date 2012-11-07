Кандидати по донецькому округу вимагають провести перевибори і в них

Про це один із кандидатів у народні депутати, самовисуванець Володимир Піддубний заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Проведення перевиборів у цьому окрузі покаже реальну картину”, - вважає В.Піддубний.

За його словами, фальсифікації відбувалися не лише в тих п'яти резонансних округах, про які зараз говорять, - №№94, 132, 194, 197 і 223.

В.Піддубний зазначив, що 90% складених актів про порушення під час виборів по округу № 52 у Донецькій області при підрахунку голосів, так і не були відправлені з виборчих дільниць, оскільки були знищені або взагалі під погрозами вилучалися.

“Але та частина фактичних документів, яка дійшла до ОВК, дозволяє заявити, що на більшій частині виборчих дільниць відбувалися фальсифікації”, - заявив В.Піддубний.

Зокрема, він зазначив, що були зафіксовані факти штучного збільшення явки виборців до 70-90% по 25 дільницях; “каруселі”; «проголосували» 70 людей, які померли в останні два місяці; вкидалися бюлетені.

“Це лише мала частина тих порушень, які були в день голосування й після нього”, - сказав В.Піддубний.

Він зазначив, що за низкою фактів є свідки, які готові надавати свідчення, але за багатьма фактами люди бояться свідчити.

Кандидат повідомив, що вже подано позови до судів, а також скарги до ЦВК про порушення в окрузі № 52.

У свою чергу кандидат у народні депутати від партії “Батьківщина” Володимир Рибак зазначив, що реальна явка виборців у окрузі № 52 становила максимум 50%, тоді як на сайті ЦВК значиться більш високий показник.

Він зазначив, що в день голосування з дільниць у цьому окрузі масово виводили спостерігачів, причому це стосувалося тих спостерігачів, які складали акти про порушення.

В.Рибак повідомив, що також був зареєстрований як спостерігач і склав 6 актів про порушення.

“Мені було винесено попередження, а потім взагалі ухвалено рішення про видалення мене з дільниці за допомогою працівника міліції. Мене виволокли, наділи наручники й доставили в райвідділ, де я пробув близько півтори години”, - сказав він.

В.Рибак зазначив, що подав позов до суду про незаконне видалення з дільниці, проте суд відхилив усі його вимоги.

“У нас подвійне правосуддя. Там, де владі вигідно перерахувати бюлетені, там суд виносить ухвалу на користь влади, там, де невигідно, влада ніяких дій не робить”, - сказав він.

В.Піддубний повідомив, що вимогу про проведення повторних виборів підтримують ще декілька кандидатів у народні депутати, які балотувалися в окрузі № 52.

Довідка УНІАН. За даними сайту ЦВК, переможцем виборів у окрузі № 52 у Донецькій області став представник Партії регіонів Ігор Шкиря.