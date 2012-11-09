Янукович зацікавився динамікою Євразійського союзу

Про це він заявив в інтерв’ю кіпрській газеті «Філелефтерос».

«Сьогодні ще рано давати оцінки діяльності Євразійського Союзу та порівнювати його з ЄС. Це об’єднання перебуває на початковій стадії формування, але динаміка його розвитку викликає зацікавленість», - зазначив В.Янукович.

Разом з тим, він підкреслив, що України буде співпрацювати з Євразійським союзом виходячи зі своїх економічних інтересів.

«Що стосується відносин України із Євразійським Союзом, то в цьому питанні ми виходимо із економічних інтересів нашої держави. Ми зацікавлені у співпраці з усіма інтеграційними об'єднаннями, що сприятимуть розвитку економіки нашої країни», - заявив В.Янукович.