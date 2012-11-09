Янукович зацікавився динамікою Євразійського союзу

19:41, 09 листопада 2012
Політика
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Динаміка розвитку Євразійського союзу викликає інтерес, але оцінку його діяльності давати ще рано, вважає Президент України Віктор Янукович.

Янукович придивляється до усіх об`єднань

Про це він заявив в інтерв’ю кіпрській газеті «Філелефтерос».

«Сьогодні ще рано давати оцінки діяльності Євразійського Союзу та порівнювати його з ЄС. Це об’єднання перебуває на початковій стадії формування, але динаміка його розвитку викликає зацікавленість», - зазначив В.Янукович.

Разом з тим, він підкреслив, що України буде співпрацювати з Євразійським союзом виходячи зі своїх економічних інтересів.

«Що стосується відносин України із Євразійським Союзом, то в цьому питанні ми виходимо із економічних інтересів нашої держави. Ми зацікавлені у співпраці з усіма інтеграційними об'єднаннями, що сприятимуть розвитку економіки нашої країни», - заявив В.Янукович.

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