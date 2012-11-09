Шаповал каже, що протоколи ОВК №223 не відображають результатів виборів

Як передає кореспондент УНІАН, дані протоколу на засіданні ЦВК оголошувала голова окружної виборчої комісії № 223 Ольга Гагаріна (фракція "БЮТ-Батьківщина").

Таким чином, у багатомандатному окрузі Партію регіонів підтримали 13,86% виборців, "Батьківщину" – 28,98%, "УДАР" – 23,45%, КПУ – 8,46%, ВО "Свобода" – 18,67%.

В одномандатному окрузі лідирує самовисуванець Віктор Пилипишин за підтримки 27,57% виборців. При цьому він випереджає свого найближчого конкурента – представника ВО "Свобода" Юрія Левченка - лише на 0,45%, тобто на 442 голоси виборців.

Протоколи ОВК підписані всіма членами комісії. Четверо з них висловили окремі думки щодо порушень під час повторного підрахунку голосів на виконання судового рішення.

Після оголошення результатів протоколу куратор регіону, заступник голови ЦВК Андрій Магера нагадав, що ЦВК ухвалила рішення про неможливість встановлення достовірних результатів голосування в одномандатному окрузі № 223.

"Це не означатиме, що цифри, які ми бачимо, є результатами голосування. Прийняття цих документів не означає освячення цих цифр, які ми бачимо, і не означає, що кандидати у депутати розміщені саме таким чином, як представлено", - сказав голова ЦВК Володимир Шаповал.

Представники ВО "Свобода" і "Батьківщини" Олег Махніцький та Руслан Князевич звернули увагу членів ЦВК на те, що під час повторного підрахунку голосів були виявлені факти навмисного псування виборчих бюлетенів, у яких виборці віддали перевагу представнику ВО "Свобода" Ю.Левченку.

"Я прошу членів ЦВК уважно вивчити матеріали відеоспостереження під час підрахунку голосів. Завдяки їм вся Україна побачила, що таке фальсифікації", - запропонував Р.Князевич.

У відповідь на цю репліку В.Шаповал не виключив, що за ініціативою ЦВК ці матеріали будуть направлені до правоохоронних органів.

Водночас кандидат у депутати Ю.Левченко звернувся із заявою до ЦВК з проханням самостійно встановити результати виборів в окрузі на підставі оригінальних протоколів дільничних виборчих комісій.

У свою чергу, довірена особа В.Пилипишина наголосив, що ОВК вимушена була працювати в умовах тиску з боку Ю.Левченка.

"На сьогодні не існує жодного судового рішення, яке б визнало факти, на які він спирається. Щодо Пилипишина було заснована певна технологія", - вважає він.

За результатами обговорення А.Магера запропонував прийняти для подальшого опрацювання протокол ОВК про результати виборів у багатомандатному окрузі, а протокол про результати виборів в одномандатному окрузі взяти до відома. "У мене, наприклад, рука не підніметься, щоб підписати протокол про результати в одномандатному виборчому окрузі", - додав він.

Усі члені ЦВК підтримали пропозицію А.Магери.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада Центральна виборча комісія ухвалила постанову про неможливість встановити достовірні результати голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня та необхідність проведення повторних виборів у п’яти одномандатних округах - №№ 94 (Обухів, Київська область), 132 (Первомайськ, Миколаївська область), 194 (Черкаси), 197 (Канів, Черкаська область) та 223 (Київ).