Грищенко думає, що день голосування «був ідеальним»

Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко вважає, що остаточне рішення у справі колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко має схвалити Європейський суд з прав людини.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це К.Грищенко заявив в інтерв’ю телеканалу “France 24”, яке транслюватиметься сьогодні ввечері.

“На жаль для неї (Ю.Тимошенко – УНІАН) і можливо України також, кримінальна справа проти неї є дійсно серйозною”, - сказав міністр, зазначивши, що розглядати її треба у судовому порядку, а головним у Європі є суд з прав людини.

“Таким чином, нам залишається лише чекати, коли весь процес буде переглянутий, оцінений системою, встановленою на європейському рівні”, - зазначив К.Грищенко.

Говорячи про парламентські вибори, що відбулись в Україні 28 жовтня, К.Грищенко також не висловив здивування з приводу рішення Ю.Тимошенко розпочати голодування на знак протесту проти фальсифікацій.

“Тимошенко не визнала результатів президентських виборів 2010 року. І вона не визнає ніяких результатів виборів, крім тих, за якими вона стане Президентом”, - сказав глава МЗС.

При цьому він висловив переконання, що вибори в Україні в цілому пройшли добре.

“Навіть до старих демократій, таких як США, завжди є питання від місій ОБСЄ”, - зауважив К.Грищенко, додавши, що день голосування, на його переконання, “був ідеальним”.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня Європейський cуд з прав людини відкрив провадження за скаргою екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко на порушення її права на справедливий суд.

28 серпня ЄСПЛ провів публічні слухання справи "Тимошенко проти України" за першою скаргою. Ю.Тимошенко скаржилася у Європейський суд з прав людини на порушення низки статей Конвенції про захист прав людини під час розгляду у суді першої інстанції так званої газової справи.