Гриценко відмовився підписати заяву опозиції

Про це він написав у блозі на своєму персональному сайті.

«Опозиція піде в Раду й діятиме відповідно до «Спільної заяви про дії опозиційних сил», прийнятій сьогодні «Батьківщиною», «УДАРом» і «Свободою». Я не поставив підпис під цим документом, оскільки пропонував інший план дій, і він не був підтриманий», – написав А.Гриценко.

«Проте, рішення ухвалено – його виконуватимемо. Життя покаже, чи було воно вірним...», – додав лідер «Громадянської позиції».

Як повідомляв УНІАН, ввечері 12 листопада Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», Всеукраїнське об'єднання «Свобода» і політична партія «УДАР Віталія Кличка» опублікували заяву про спільні дії опозиційних сил, відповідно до якої залишають за собою право на дії, методи й засоби парламентської та позапарламентської боротьби, включаючи дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

У цій заяві ВО «Батькивщина», ВО «Свобода» і «УДАР» зазначають, що парламентські вибори 28 жовтня 2012 року не відповідали міжнародним стандартам, були недемократичними, нечесними й непрозорими. «Оголошені підсумки виборів не відображають реального волевиявлення українців ні щодо кандидатів у депутати за списками політичних партій, ні щодо кандидатів у одномандатних округах», - переконані партії.

«Батьківщина», «Свобода» і «УДАР» вкотре вимагають від ЦВК реалізувати її законні повноваження та встановити дійсні результати виборів у тих виборчих округах, де оригінали протоколів засвідчили перемогу опозиційних кандидатів. В іншому разі опозиція висловить недовіру членам ЦВК, які самоусунулися від виконання своїх конституційних обов’язків, і вимагатиме зміни складу комісії.

Партії обіцяють докласти всіх зусиль для «позбавлення суддівських мантій та притягнення до відповідальності суддів, що виносили завідомо неправосудні рішення». Крім того, опозиціонери вимагають притягнення до відповідальності керівників правоохоронних органів, які видавали свідомо злочинні накази про застосування сили до мирних людей і про втручання правоохоронців у виборчий процес.

У новому парламенті «Батьківщина», «Свобода» і «УДАР» обіцяють спрямувати свої зусилля на забезпечення виключно особистого голосування народних депутатів; на ухвалення закону про імпічмент Президента; на ухвалення виборчого кодексу, що передбачатиме проведення парламентських виборів за пропорційною виборчою системою з відкритими списками; на відставку уряду Миколи Азарова, міністра внутрішніх справ, керівників правоохоронних структур, генерального прокурора; на звільнення екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та інших політичних в’язнів.

«Ми залишаємо за собою право на адекватні дії, усі конституційні методи і засоби парламентської та позапарламентської боротьби включно з достроковим припиненням повноважень Верховної Ради України VII скликання, проведенням дострокових парламентських та президентських виборів», - наголошується у спільній заяві опозиційних партій.