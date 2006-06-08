Янукович бачить загрозу державності

Лідер партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ називає ситуацію в Україні політичною кризою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів під час відвідин аерокосмічного салону "АвіаСвітXXI" у Гостомелі Київській області.

«Сьогодні державність в Україні знаходиться під загрозою», – заявив В.ЯНУКОВИЧ. Він наголосив, що в Україні в наявності дестабілізація і політична криза.

Лідер Партії регіонів вважає, що сьогодні деяким політикам варто стримати свої політичні амбіції і думати про державу і про людей. На думку В.ЯНУКОВИЧА, сьогодні потрібно об`єднати державу, створити органи державної влади, наводити в країні лад і займатися економікою, розв’язанням злободенних проблем. Він зазначив, що ніколи жодній державі в світі не йшла на користь нестабільна політична ситуація.