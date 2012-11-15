Кужель: За два роки вивели в офшори 70 мільярдів доларів

За два роки в офшори було виведено 70 мільярдів доларів, а це гривня конвертована в валюту і вивезена за межі країни. Про це в ефірі «5 каналу» заявила кандидат у народні депутати від Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Олександра Кужель.

«Найбільша криза, яка сьогодні існує – це відсутність гривні, в країні нема грошей. За рахунок цього – і такі великі кредити. Цю гривню вилучили із бюджету – вкрали, і хабарами. За два роки вивели в офшори 70 мільярдів доларів, це цілий бюджет країни – це гривні, які були конвертовані і вивезені країни, їх наразі нема в Україні», - заявила Кужель.