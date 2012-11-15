Кужель: За два роки вивели в офшори 70 мільярдів доларів
08:22, 15 листопада 2012Політика
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Кризові явища в українській економіці пов’язані насамперед з відсутністю достатньої кількості гривні.
Олександра Кужель: в країні немає грошей
За два роки в офшори було виведено 70 мільярдів доларів, а це гривня конвертована в валюту і вивезена за межі країни. Про це в ефірі «5 каналу» заявила кандидат у народні депутати від Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Олександра Кужель.
«Найбільша криза, яка сьогодні існує – це відсутність гривні, в країні нема грошей. За рахунок цього – і такі великі кредити. Цю гривню вилучили із бюджету – вкрали, і хабарами. За два роки вивели в офшори 70 мільярдів доларів, це цілий бюджет країни – це гривні, які були конвертовані і вивезені країни, їх наразі нема в Україні», - заявила Кужель.
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