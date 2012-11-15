Азаров хоче ЗВТ з В’єтнамом якнайшвидше

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи перед учасниками українсько-в'єтнамського бізнес-форуму.

"Ми зараз із вашим урядом працюємо над угодою про зону вільної торгівлі. Цей документ значно спростить наше торгово-економічне співробітництво. Ми могли б завершити в найкоротші терміни", - сказав М.Азаров.

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Крім того, після прильоту до В'єтнаму глава українського уряду взяв участь у презентації в'єтнамській стороні українського літака Ан-148.

Також прем'єр відвідає сьогодні Храм літератури в Ханої й дасть інтерв'ю в'єтнамським телеканалам.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України М.Азаров 15-16 листопада перебуває з офіційним візитом у Соціалістичній Республіці В'єтнам.

Також М.Азаров проведе зустрічі з прем'єр-міністром В'єтнаму Нгуєн Тан Тунгом, Президентом В'єтнаму Чіон Тан Шангом і генеральним секретарем Комуністичної партії В'єтнаму Нгуєн Фу Чонгом, а також із президентом Національних зборів В'єтнаму Нгуєн Сі Хунгом.