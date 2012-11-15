До Тимошенко прибули німецькі лікарі

У центральну клінічну лікарню «Укрзалізниці» в Харкові прибули лікуючі лікарі екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко з берлінської клініки «Шаріте».

Як передає кореспондент УНІАН, о 12.15 на територію лікарні заїхали Аннет Райсхауер та Лутц Хармс.

Перед цим до лікарні прибули член Міжнародної медичної комісії Микола Корж та заступник начальника управління Державної пенітенціарної служби в Харківської області Андрій Лапинський.

У коментарі журналістам М.Корж зазначив, що на даний час не володіє інформацією про мету та тривалість візиту німецьких спеціалістів.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня Ю.Тимошенко на знак протесту проти фальсифікацій результатів парламентських виборів оголосила безстрокове голодування.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва в жовтні 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із Росією в 2009 році.

З кінця грудня 2011 року екс-прем'єр відбуває строк у Качанівській колонії у Харкові. З травня через погіршення здоров'я Ю.Тимошенко перебуває у лікарні "Укрзалізниці" в Харкові. За цей час її лікуючими лікарями були спеціалісти берлінської клініки «Шаріте» Л.Хармс та А.Райсхауер.