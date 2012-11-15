Луценка можуть у вівторок перевезти до Києва

Керівник прес-служби «Народної самооборони» Лариса Саган повідомила на своїй сторінці в Facebook, що 20 листопада 2012, о 10.00 Апеляційний суд Києва під головуванням судді Присяжнюка почне слухання апеляційної скарги екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка на рішення Печерського районного суду Києва у справі про продовження стеження за екс-водієм колишнього заступника глави СБУ Валентином Давиденком.

Раніше повідомлялося, що Пенітенціарна служба, швидше за все, розмістить екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка в Київському слідчому ізоляторі після 20 листопада на час розгляду апеляції по другій справі.

Адвокат Олексій Баганець зазначив, що суд обов'язково викличе Юрія Луценка на судове засідання для участі в розгляді апеляційної скарги. «Є його апеляція і в суді його зобов'язані викликати», - уточнив він. На думку О.Баганця, Юрія Луценка привезуть в Апеляційний суд з Менської колонії на перше судове засідання, але потім він залишиться в Київському СІЗО на час розгляду апеляції.