Турчинов запевняє, що Яценюка не посунуть

Про це повідомив перший заступник глави партії "Батьківщина" Олександр Турчинов в ефірі 5 каналу, коментуючи прогноз голосування і реальний результат на виборах.

"Я вважаю, що Арсеній Петрович відпрацював максимально можливо, в тих умовах в яких він працював він зробив все, що міг. Тому я вважаю, що щодо ніяких складань повноважень не може бути і мови. Тому що Арсеній показав себе бійцем, і це бачила вся країна", - зазначив він, передає Українська правда.

При цьому Турчинов уточнив, що висновки щодо проведення виборчої кампанії зроблені будуть.

"Ви знаєте, щодо опозиції термін люстрація зовсім не підходить. В той же час оргвисновки будуть. Не всі рівно спрацювали. Були, безумовно, ті питання, де ми організаційно не допрацювали, як на рівні центральному, так і на рівні регіональних штабів", - зазначив він.

"Безумовно, будемо робити висновки, кадрові зміни…", - підсумував політик.