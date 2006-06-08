Політичні експерти по-різному оцінюють ініціативу Партії регіонів створити міжфракційне об’єднання парламентської більшості.

Про це свідчать передані УНІАН результати експерт-опитування, проведеного Центром досліджень політичних цінностей.

Центр нагадує, що у відповідь на оголошення чергової перерви в роботі Верховної Ради України фракція Партії регіонів закликала створити міжфракційну парламентську більшість, яка б розпочала формування керівних органів Верховної Ради. У зв‘язку з цим Центр досліджень політичних цінностей звернувся до політичних експертів із запитанням: «Чи має шанси Партія регіонів створити більшість у Верховній Раді?».

Так, керівник соціологічної служби «Український барометр» Віктор НЕБОЖЕНКО вважає, що Партія регіонів не створить більшість у парламенті. За його словами, „якщо Партія регіонів доб`ється розмивання меж між фракціями і з`являться канали взаємодії між різними фракціями і групами, які контролюють тих або інших депутатів, то цілком можливо, що без будь-якої, грубо кажучи, зради на очах всієї громадськості, завдяки політичній активності Партія регіонів може не те що створити парламентську більшість, але принаймні включити механізм законодавчих ініціатив та голосувань і реалізувати свої інтереси з приводу керівництва і структури Верховної Ради. Це все реально”.

Голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь ДОНІЙ також вважає, що Партія регіонів не має шансів утворити парламентську більшість. За його словами, „створити більшість у Верховній Раді Партія регіонів не може, й “регіонали” це добре усвідомлюють. Просто на фоні неспроможності «помаранчевих» Партія регіонів отримала чудову нагоду звернутися до виборців і показати себе як силу, що прагне конструктивної співпраці”.

На думку О.ДОНІЯ, “якщо «коаліцгейт» продовжуватиметься, то «помаранчеві» будуть неспроможні самостійно обрати спікера. Тоді доведеться розводити проблему формування уряду й проблему формування керівництва парламенту. Уряд у такому випадку буде сформований із трьох “помаранчевих” фракцій: БЮТ – «Наша Україна» – СПУ з Юлією ТИМОШЕНКО на чолі, а керівництво парламенту доведеться обирати всім п’яти фракціям разом”. “У такому випадку цілком можливо, що конфігурація для позитивного голосування за голову парламенту може бути іншою, й, зокрема, включати до себе й Партію регіонів. Тоді за участь у такому голосуванні опозиції (“регіоналам”) доведеться віддавати частину парламентських портфелів: і не тільки посаду віце-прем’єра, а й значну частину комітетів, зокрема місце голови Бюджетного комітету”, - зазначив експерт.

У свою чергу, директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ вважає піар-кампанією пропозицію Партії регіонів створити міжфракційне об’єднання. За його словами, „відповідно до нового тексту Конституції, формування керівних органів парламенту не передбачає попереднього формування парламентської більшості. Так що, в принципі, мета створення такого міжфракційного об‘єднання задля того, щоб сформувати керівні органи парламенту, має право на існування. Але я майже не сумніваюсь у тому, що навряд чи буде таке зроблено, оскільки поки що не вичерпано можливості того порядку, який зараз пробує проводити «помаранчево-малинова» коаліція, й вони, звичайно, зацікавлені довести цей процес до кінця”.

На думку експерта, “цю пропозицію можна розглядати просто як проведення публічної чи піар-кампанії, яка вочевидь може бути підтримана значною кількістю населення: з одного боку, тими, хто підтримує Партію регіонів чи комуністів, а з іншого – тими, хто роздратований нездатністю «помаранчевих» домовитися про посади у владі”. “Я думаю, що це має суто політтехнологічний характер. Поки що перспектив доведення цього до кінця немає”, - підсумував М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ.

Водночас голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО переконаний, що Партія регіонів може створити більшість у Верховній Раді. „Теоретично, такі шанси у Партії регіонів можуть з‘явитись у двох випадках: або переговори зі створення «неопомаранчевої» коаліції зайдуть у глухий кут, і тоді якраз фракції потенційних учасників такої коаліції перебираються до коаліції з Партією регіонів, або окремі депутати, які входять до тих фракцій, які зараз ведуть переговори про створення коаліції, візьмуть участь в такому міжфракційному об‘єднанні”, - зазначив він.

Натомість директор політико-правових програм Українського Центру економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова Юрій ЯКИМЕНКО скептично ставиться до можливості створення Партією регіонів парламентської більшості. „На мій погляд, у даний момент шанси створити більшість у Верховній Раді у Партії регіонів немає”, - сказав він.

За словами експерта, “така ініціатива, як створення міжфракційного об‘єднання, чи міжфракційної більшості, по суті сформує ситуативну більшість, яка може стати прообразом майбутньої коаліції. Але для цього потрібно працювати з депутатами тих фракцій, які ведуть зараз коаліційні переговори. Тому набрати зараз достатню кількість голосів, щоб мати можливість розподілити портфелі в парламенті, я думаю, не вдасться саме тому, що в даний момент цим уже займається інша сторона – три політичні сили, які все ще продовжують формувати «помаранчеву» коаліцію”.

На думку президента Центру соціальних досліджень «Софія» Андрія ЄРМОЛАЄВА, спроба Партії регіонів утворити міжфракційне об’єднання – це тиск на учасників переговорів про створення коаліції. За його словами, „згідно з постановою про регламент, усі керівні органи парламенту можуть бути сформовані лише після того, як буде сформована урядова коаліція. Така коаліція стане фактом після підписання угоди про її створення”. “Всі інші феномени, які можуть зараз створюватись, – міжфракційні об‘єднання, більшості – це суто політичні проекти, але вони не зможуть існувати як легітимні феномени парламентського життя. Спроба зараз сформувати міжфракційне об‘єднання, яке б узялося за формування парламентської коаліції – скоріше політичний акт тиску”, - вважає А.ЄРМОЛАЄВ.

За словами експерта, “якщо буде організоване голосування, то згідно з діючими нормами, в тому числі регламентованими, ці рішення, на жаль, не будуть легітимними й, відповідно, не будуть визнаними”. “Регіони” зіткнулися з тим, що «Наша Україна», соціалісти й БЮТ просто процедурно їх переграли. Можна з цим погоджуватися, або протестувати, але поки що, з формальної точки зору, «помаранчеві» коаліціянти все роблять вірно”, - зазначив А.ЄРМОЛАЄВ.

Водночас він висловив думку, що нинішні вимоги БЮТ і СПУ щодо розподілу посад у коаліції – це усунення й парламенту, й Президента від керування державою.