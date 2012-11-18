Україна домагається статусу спостерігача в Шанхайській організації

Про це пише заступник міністра закордонних справ України Віктор Майко у своїй статті для ZN.UA.

Зокрема, за його словами, нова якість відносин з Китаєм дає Україні можливість долучитися до політико-економічного життя всього Азіатського регіону.

«У цьому контексті інтерес для нас становить Шанхайська організація співпраці, роль якої в питаннях міжнародної політики, економіки, безпеки впродовж останніх років вийшла далеко за регіональні рамки, перетворюючи організацію в структуру євразійського масштабу. Зараз ми працюємо над перспективою отримання Україною в ШОС офіційного статусу спостерігача або партнера з діалогу», - відзначив заступник керівника МЗС.

В.Майко вважає, що Україні потрібно зосередити увагу перш за все на економічній складовій, зокрема на створенні сприятливіших умов для торгівлі та інвестицій, розширенні банківської, кредитно-фінансової й інвестиційної взаємодії. Вельми перспективними напрямами він також назвав співпрацю у сфері енергетики, будівництва, інфраструктури і сільського господарства.

«Контакти і взаємодія України з ШОС можуть забезпечити нашій державі не тільки посилення її позицій у регіоні і зв'язків з країнами — членами організації, а й, у перспективі, розширення присутності українських виробників на ринках країн, які співпрацюють з цією структурою в статусах спостерігача і партнера з діалогу», - наголосив В.Майко.

«Певний інтерес простежується і до взаємодії у сфері безпеки, оскільки Україна і ШОС демонструють схожі підходи в питаннях регіональної безпеки, розробки і реалізації заходів з протидії тероризму, сепаратизму і екстремізму, нелегальної міграції, незаконного обороту наркотиків і зброї, інших видів транснаціональної злочинної діяльності», - додав він.

Шанхайська організація співпраці (ШОС) - регіональна міжнародна організація, заснована в 2001 році лідерами Китаю, Росії, Казахстану, Таджикистану, Киргизії й Узбекистану.

ШОС не є військовим блоком чи відкритою регулярною нарадою з безпеки, а займає проміжну позицію. Головними завданнями організації проголошені зміцнення стабільності і безпеки боротьба з тероризмом, сепаратизмом, екстремізмом, наркотрафіком, розвиток економічного співробітництва, енергетичного партнерства, наукової і культурної взаємодії.