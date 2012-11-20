Литвин: якшо уряд не внесе бюджет, 4 грудня - прощальне засідання

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив голова Верховної Ради України Володимир Литвин перед ухваленням рішення про внесення змін до календарного плану роботи ВР.

Зокрема, за зміну календарного плану останньої сесії ВР поточного скликання проголосували 236 народних депутатів з 364 зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема, вирішено, що сьогодні парламент працюватиме в пленарному режимі до завершення розгляду всіх питань, внесених до порядку денного.

З 21 по 23 листопада замість пленарних засідань депутати працюватимуть у комітетах та фракціях.

В той же час 4 грудня відбудеться пленарне засідання.

Перед ухваленням відповідного рішення категорично проти цього графіку роботи виступив позафракційний народний депутат Олег Ляшко.

«Що вибори закінчилися і ви напрацювалися?», - запитав він.

За його словами, Верховна Рада України має працювати і далі в пленарному режимі і розглянути низку законопроектів, зокрема, за його словами, потрібно зробити все, щоб не допустити введення 15% податку на продаж валюти.

Він наголосив, що такі пропозиції влади є, в першу чергу, пропозиціями для виборців, які голосували за Партію регіонів.

«Бачили очі, що купували, а тепер їжте і не подавіться», - сказав О.Ляшко.