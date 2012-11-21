Дубненський осередок УНП переходить у "Свободу"

Як повідомили УНІАН у прес-службі облорганізації ВО «Свобода», поштовхом до такого рішення стали "невтішні підсумки виборів до Верховної Ради України та неузгодженість дій представників політичного об’єднання "Наша Україна" у виборчій кампанії".

Зокрема, на позачерговій конференції міської організації, яка відбулася минулого тижня, говорилося що, незважаючи на те, що УНП та "Наша Україна" домовилися про узгодження кандидатів по одномандатних округах, у мажоритарному окрузі №154 з центром у м.Дубно брали участь у виборах кандидати від обох цих партій, що призвело до розпорошення голосів виборців.

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Голова міської парторганізації Юрій Коханець, зазначив, що хоче вступити у Всеукраїнське об'єднання "Свобода" і закликав те ж саме зробити всіх делегатів конференції. Таку пропозицію присутні підтримали й більшістю проголосували за припинення свого членства в УНП та задекларували бажання приєднатися до ВО "Свободи".

Конференція міської організації також ухвалила рішення після саморозпуску організації залишити для потреб ВО "Свобода" майно та приміщення, які нині перебувають на балансі УНП.

У коментарі для УНІАН голова облорганізації УНП Світлана Ніколіна зазначила, що вихід з партійних лав дубенських колег не є трагедією, оскільки їх було 10 чоловік. Однак, на її думку, це свідчить про серйозні кадрові проблеми партії на всіх рівнях.

С.Ніколіна вважає саме національно-демократичну ідеологію, на противагу радикальній, яку сповідує «Свобода», перспективною для подальшого розвитку політичної структури України, тому в Дубно буде створено нову міську організацію, яка працюватиме в тісному контакті з районною.

Щодо закидів про висунення на одному мажоритарному окрузі двох кандидатів, то, за словами С.Ніколіної, кандидат від "Нашої України" пізніше зняв свою кандидатуру на користь представника УНП економіста Бориса Кушнірука.

Як повідомляв УНІАН, у виборчому окрузі №154 (Дубно, Рівненська область) Партію регіонів підтримали 12,74% виборців, "Батьківщину" – 39,71%, "УДАР" – 16,56%, КПУ – 5,37%, ВО "Свобода" – 18,06%. За мажоритарною системою переможцем у цьому окрузі став представник ВО "Батьківщина" Валентин Королюк – 38,65% голосів виборців. Висуванець УНП Борис Кушнірук на 9-му місці з 0,59% голосів виборців.