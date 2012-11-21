«Батьківщина»: переможець виборів в Охтирці через тиск влади залишила Україну

Про це УНІАН повідомив заступник начальника Сумського обласного виборчого штабу ВО «Батьківщина» Микола Клочко, уточнивши, що таку інформацію він одержав телефоном від самої І.Купрейчик.

За його інформацією, І.Купрейчик після оголошення результатів виборів зустрілася з керівниками райдержадміністрацій тих районів Сумщини, які входять до її виборчого округу.

«У розмовах вони «натякали», щоб опозиціонерка «подумала» про приєднання у новообраному парламенті до більшості, що дасть можливість більше допомагати виборцям в окрузі. Також чиновники непрямо пообіцяли, що у разі неприєднання до більшості у фірми «Нива-Агротех», якою керує І.Купрейчик, може не опинитися «простору для розвитку».

Він також заявив, що опозиціонери намагатимуться «наполегливо переконати» голову Сумської облдержадміністрації Юрія Чмиря після повернення його з відпустки в тому, що подібні методи тиску чиновників на жінку і народного депутата України неприпустимі, нагадавши, що особисто губернатор і привітав І.Купрейчик з перемогою на виборах.

Довідка УНІАН. За даними ЦВК, за результатами обробки 100% електронних протоколів дільничних комісій, у виборчому окрузі № 162 (центр у м. Охтирка) найбільшу кількість голосів набрала представник партії ВО «Батьківщина», директор ТОВ «Нива-Агротех» Ірина Купрейчик – 34,55%. На другому місці - представник Партії регіонів, почесний президент концерну «Укрросметал» Григорій Дашутін, за якого проголосували 31,68 % виборців.

За даними ЦВК, у трьох з шести виборчих округів Сумщини перемогли представники ОО "Батьківщина", в одному - Партії регіонів (Андрій Деркач), в двох самовисуванці (в т.ч. Олександр Волков). В жодному окрузі не було одночасного балотування кандидатів "Батьківщини" і УДАРу.