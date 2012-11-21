В Україні зберуть зерно, з якого випечуть хліб в пам’ять жертв Голодомору

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху.

Зокрема, сьогодні в столиці представники молодіжних громадських організацій вийшли на вулиці із закликом до киян допомогти зберегти історичну пам’ять про події 1932-1933 років. Учасники акції пропонують перехожим зробити символічну пожертву на придбання лампад та свічок, які запалять біля пам’ятних знаків жертвам Голодомору 24 листопада.

Охочі мають змогу не лише долучитися гривнею, але й одночасно наповнити величезні прозорі колби зернами пшениці. Із зібраного зерна згодом спечуть хліб як символ колективної пам’яті, який розділять та роздадуть між усіма учасниками жалобних заходів 24 листопада, повідомили у Центрі досліджень визвольного руху.

«Саме взаємодопомога в роки терору 1932-1933 років допомогла українцям пережити геноцид. Сьогодні українці також повинні об’єднати зусилля, аби зберегти пам’ять про цей злочин, яка є єдиною гарантією, що він ніколи не повториться», - зазначив один із організаторів акції, історик, член Громадського комітету із вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні Володимир В’ятрович.

В акції в Києві взяли участь співаки Леся та Галина Тельнюк (гурт «Сестри Тельнюк»), Вадим Красноокий (гурт «Mad Heads XL»), Олександр Ярмола (гурт «Гайдамаки»), видавці та письменники брати Капранови.

Аналогічні акції відбуваються також у Дніпропетровську, Івано-Франківську, Луцьку, Львові, Сумах, Тернополі, Харкові, Черкасах, Чернівцях.

Традиційно в останню суботу листопада в усіх областях України відбувається вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років. Цьогорічні роковини присвячені доброчинцям, які рятували співвітчизників від голодної смерті.

Громадський комітет із вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 років в Україні закликає киян та гостей столиці прийти 24 листопада о 14.00 до метро «Арсенальна» і взяти участь у жалобній ході до Національного музею «Меморіал пам’яті жертв Голодоморів в Україні», спільно пом’янути мільйони загиблих та о 16.00 разом з усією країною та українцями в 32 державах світу запалити свічку пам’яті.