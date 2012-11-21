Азаров на кілька годин полетів до Москви

Прем'єр-міністр України Микола Азаров відбув із робочим візитом до Москви.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікації з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

Як зазначається у повідомленні, у Москві М.Азаров зустрінеться з головою російського уряду Дмитром Медведєвим у форматі "віч-на-віч".

Прем'єр-міністр України також візьме участь у робочому обіді з Д.Медведєвим, де від української сторони будуть присутні Надзвичайний та Повноважний Посол України в РФ Володимир Єльченко, міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Олександр Пінський та голова правління НАК "Нафтогаз України" Євген Бакулін.

Російську сторону представлятимуть Д.Медведєв, заступник міністра економічного розвитку РФ Андрій Клепач, заступник міністра енергетики РФ Павло Федоров та голова правління ВАТ "Газпром" Олексій Міллер.

Сьогодні ввечері М.Азаров повернеться до Києва.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада прес-секретар М.Азарова Віталій Лук’яненко повідомив, що під час зустрічі М.Азарова з Д.Медведєвим передбачається обговорити порядок денний засідання Міжурядової комісії з економічного і торгового співробітництва.

«Також сторони обговорять широкий спектр актуальних проблем двосторонніх відносин, зокрема, питання енергетичної співпраці», - сказав В.Лук’яненко.