Томенко каже, що новий Майдан може зібратись уже в 2015-ому

Таку думку він висловив в ефірі радіо «Свобода».

«Вона (ідея Майдану) може спрацювати тільки як система захисту вибору людей, геополітичного, стратегічного під час президентської виборчої кампанії. Тому, я думаю, тема актуальна. Вона може повторитися, якщо влада піде на якесь жорстке протистояння з суспільством і можливі фальсифікації на президентських виборах», – сказав М.Томенко.

За його словами, штучно Майдан організувати неможливо, оскільки цю ідею має підтримати суспільство, яке ще не готове до масових протестів.

«Після парламентських виборів виявилося, що немає ще об’єктивних підстав, щоб суспільство вийшло на вулиці. Немає тієї довіри до лідерів опозиції. Немає розуміння, що це може змінити ситуацію радикально. Я думаю, що формально в головах людей існує те, що я називаю відтермінований Майдан. Тобто суспільство в якийсь момент під впливом якихось факторів, можливо, моральних, можливо, ціннісних все одно включиться активно в те, щоб змінити владу, яка не захищає цінності свободи, гідності людини. Але на сьогодні суспільство ще не визріло», – сказав М.Томенко.

Як заявив заступник голови Верховної Ради, одна з головних помилок – те, що «історія постмайдану пішла не зовсім правильним шляхом і досі немає адекватної її оцінки».

Акції протесту прихильників Віктора Ющенка проти фальсифікацій на виборах Президента України, які отримали назву Помаранчева революція, почалися 22 листопада 2004 року.