Луценко вимагає створення надпартійного громадського комітету

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у своєму останньому слові на засіданні Апеляційного суду Києва.

«Лідерам парламентських опозиційних сил… слід усвідомити: час політики масок минає. Без залучення до політичного процесу громади, вулиці, майдану як опори демократичного процесу – перемога неможлива», - зазначив Ю.Луценко, додавши, що «Майдану по виклику не буває. Він був і стане тільки результатом довгих та щирих спільних зусиль людей і опозиційних лідерів».

За словами екс-міністра, на минулих парламентських виборах той, хто розумів цю важливість особистого діалогу з виборцями «очі в очі», нарощував результат вдвічі. «Той, хто ігнорував цю роботу і звично та зручно «віщав» лише із телевізора – отримав нижче стартових можливостей», - зазначив Ю.Луценко.

На тему: Луценко вважає, що результат опозиції на виборах - «поразка переможна»

За його словами, результати голосування фактично спростували всі прогнози соціологів і «означають той відрадний факт, що виборці позбавили партійну аристократію і продажних політтехнологів монополії на конструювання політичного життя країни». «Голосування людей стає все більше не результатом виборчих технологій, а наслідком особистого усвідомленого рішення по найму політиків для виконання певних заданих суспільством задач», - переконаний лідер «Народної самооборони».

Тож, на його думку, наступним логічним кроком у цьому напрямку самоусвідомлення виборців, що підтримали опозицію в усіх її варіантах, має стати створення надпартійного громадського комітету демократичних виборців України. «Він мав би явити собою приклад єдності та самодисципліни як фактор впливу на хворобливі амбіції та звичку до взаємопоборювання опозиційних лідерів», - вважає Ю.Луценко.

Саме така організація, за його словами, могла б зупиняти авантюри «у верхах», мобілізовувати людей з метою запобігання розпорошення демократичних голосів, які через це часто програють, будучи більшістю.

«Таке об’єднання зможе допомогти однодумцям не тільки не дати себе купити, але й не дати себе продати», - наголосив Ю.Луценко.