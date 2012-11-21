Луценко вважає, що результат опозиції на виборах - «поразка переможна»

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко вважає, що спільний результат опозиційних сил на парламентських виборах відкриває перспективу для перемоги опозиційного кандидата на президентських виборах у 2015 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у своєму останньому слові на засіданні Апеляційного суду Києва.

Ю.Луценко зазначив, що «страх перед правлячою мафією пройшов. Бульдозер Януковича ще контролює дійсність, але вже втратив контроль над майбутнім. Підкуп олігархів більше не гарантує потрібний їм результат. Особливо – там, де є незалежні ЗМІ та вільна громадська активність».

За його словами, «попри ганебні методи фальсифікацій, підкупу та підрахунку голосів спецпідрозділами «Беркут», спільний результат трьох опозиційних сил у 180 депутатських мандатів є формально поразкою, але поразкою переможною. Вона відкриває перспективу до повноцінної перемоги на президентських виборах 2015 року. 7% переваги виборців «Батьківщини», «УДАРу» та «Свободи» над електоратом Партії регіонів і КПУ є потужним оптимістичним сигналом про те, що Януковича не тільки теоретично треба, але й практично можливо перемагати».

Крім того, на думку Ю.Луценка, результати виборів також засвідчили, що більшість виборців не визнають лідера партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко винною у скоєнні інкримінованих їй злочинів.

«І вона має вийти з тюрми. Тепер це рішення має легітимізувати Верховна Рада», – сказав він.