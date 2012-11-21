Рішення за скаргою Луценка оголосять в день річниці Помаранчевої революції

Апеляційний суд Києва завтра, 22 листопада, об 11.00 оголосить рішення за скаргою екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка на вирок Печерського райсуду столиці у справі про організацію незаконного стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентином Давиденком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це головуючий на судовому процесі Олег Присяжнюк повідомив після майже півторагодинного перебування в нарадчій кімнаті.

«Суд залишається в нарадчій кімнаті. Рішення за скаргою буде оголошено завтра, орієнтовно об 11.00», - сказав він.

Довідка УНІАН. 17 серпня 2012 року вироком Печерського районного суду Києва Ю.Луценка було засуджено до 2 років обмеження волі у справі про організацію незаконного стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ В.Сацюка В.Давиденком під час розслідування справи про отруєння кандидата у Президенти Віктора Ющенка.

20 листопада Апеляційний суд Києва розпочав розгляд скарги на вирок Печерського суду у справі про незаконне стеження.