Якщо Україну не візьмуть до ЄС, то вона розвинеться у небезпечного монстра

Найбільша у Великобританії опозиційна партія – Консервативна – однозначно підтримує подальше розширення ЄС і хоче бачити в цій організації Україну.

Про це заявив у доповіді в центрі європейських досліджень Open Europe міністр закордонних справ „тіньового Кабінету міністрів” Вільям ГЕЙГ.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, виступаючи перед британськими бізнесменами, В.ГЕЙГ сказав, що залучення до ЄС України, Туреччини й західно-балканських країн означало б незворотність демократії, панування влади закону, ринкової трансформації та сприйняття західних цінностей цими державами. І навпаки: відмова ЄС надати їм членство може скерувати народи цих країн у бік популізму, крайнього націоналізму, посилити там прояви корупції, злочинності й анти-західні настрої.

В.ГЕЙГ радить державам ЄС пам’ятати, що метою є не існування організації як такої, а просування певних спільних цінностей та одержання спільних переваг за допомогою співпраці. На його думку, блокування подальшого розширення означало б „зраду справжньої європейської мрії”. В.ГЕЙГ зазначив, що розширення ЄС довело свою ефективність у забезпеченні демократії та громадянських свобод у середземноморських країнах, а після падіння Берлінської стіни – також у державах Центральної та Східної Європи.