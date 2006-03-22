”У когось не витримали нерви...”

Перший номер виборчого списку блоку «Наша Україна» Юрій ЄХАНУРОВ пояснює демонстрацію фільму «Загроза. Страшна правда» бажанням показати дії тих, хто “рветься до влади будь-якими шляхами”.Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив вчора ввечері в ефірі телеканалу “1+1”.

«Напевно, у когось з наших теж не витримали нерви, і вони зробили фільм, щоб показати дії тих, хто так хоче йти до влади», - сказав він.

Ю.ЄХАНУРОВ зауважив, що дії представників Партії регіонів інколи викликають подив.

Як приклад він навів ситуацію останніх днів у смт Кам’яний Брід Житомирської області. Там, за словами Ю.ЄХАНУРОВА, представники Партії регіонів зупинили роботу фарфорового заводу, що призвело до знищення частини продукції, оскільки на цьому виробництві застосовується безперервний цикл. При цьому він зазначив, що представники Партії регіонів пообіцяли у випадку, якщо жителі цього селища не проголосують за них, повністю зупинити завод.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня о 19.00 на УТ-1 демонструвався фільм «Загроза. Страшна правда», в якому йдеться про хід виборчої кампанії в Донецькій області, список Партії регіонів і загрозу реваншу.

Партія регіонів звернулась до Генеральної прокуратури, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, ПАРЄ, ОБСЄ та Центральної виборчої комісії з проханням дати оцінку фільму “Нашої України”.