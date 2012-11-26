Київські митники отримали строк за розмитнення «швидких» Тимошенко

Солом’янський районний суд м. Києва засудив до трьох років позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік працівників Київської регіональної митниці за незаконне розмитнення автомобілів «Оpel Combo», за часів прем'єрства Юлії Тимошенко.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва.

Як повідомили в прокуратурі, начальник та інспектор відділу Київської регіональної митниці у 2009 році під час митного оформлення автомобілів «Оpel Combo» прийняли незаконне рішення про їх класифікацію як транспортних засобів медичного призначення, що надало можливість зменшити розмір митних та інших податкових платежів.

На підставі виданого ними рішення під час розмитнення 1000 автомобілів «Оpel Combo» не було донараховано та не сплачено понад 7,1 млн. грн. ввізного мита, 1,5 млн. грн. податку на додану вартість та 465 тис. грн. акцизного збору. В прокуратурі стверджують, що державна реєстрація автомобілів «Оpel Combo», як виробу медичного призначення, не проводилася, свідоцтво про державну реєстрацію не видавалося.

«За висновками ДП «Український медичний центр сертифікації» вказані автомобілі не можуть бути визнані виробами медичного призначення, оскільки вони не відповідають вимогам державного стандарту і не мають жодного спеціалізованого медичного приладу чи устаткування та не пристосовані для транспортування хоча б однієї особи на ношах», - йдеться у повідомленні.

Державною митною службою України рішення київських митників щодо класифікації транспортних засобів за кодом виробів медичного призначення визнано неправомірним та скасовано.

“За вироком суду обох посадовців Київської регіональної митниці засуджено за ч. 2 ст. 367 КК України та призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік, а також позбавлено права займати посади, пов’язані з виконанням функцій представників влади, на 1 рік”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня 2011 року Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу щодо колишнього прем’єр-міністра України Ю.Тимошенко за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України про перевищення нею влади та службових повноважень під час закупівлі під гарантію уряду та ввезення на територію України нібито спеціалізованих медичних автомобілів «Опель Combo».

В ГПУ зазначили, що встановлено, що закуплені 1000 автомобілів «Опель Combo» не належать до жодного з зареєстрованих класів автомобілів медичної допомоги, не є спеціалізованим транспортом та не віднесені до виробів медичного призначення.

17 грудня 2009 року центр специфікації МОЗ зробив офіційний висновок, що даний автомобіль не відповідає положенням національного стандарту і не пристосований для транспортування хворих на ношах.

З метою нецільового використання бюджетних коштів, уряд Ю.Тимошенко спеціальною постановою незаконно змінив перелік медичного обладнання автомобіля. Крім того, урядом Ю.Тимошенко, усупереч вимогам чинного законодавства було грубо порушено митне оформлення даних автомобілів.

Попри той факт, що вартість «Опель Combo» становить близько 15 тис. доларів США, колишній уряд купував їх за ціною більш ніж на 20%. Також передбачалось доукомплектування автомобілів спеціальним медичним обладнанням, хоча фактично воно обмежилось лише порожніми пластиковими коробками.

“По суті, ввезені автомобілі використовувались у передвиборчій кампанії кандидата на пост Президента України Ю.Тимошенко шляхом розміщення на них напису «Програма уряду Тимошенко» та інших агітаційних написів”, - наголошувалося в повідомленні Генпрокуратури.

Генеральний прокурор Віктор Пшонка повідомив, що, за даними проведених експертиз, автомобілі були придбані за ціною, завищеною на 50 млн. грн.

У квітні 2011 року Генеральна прокуратура затвердила обвинувальний висновок та направила до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності кримінальну справу за обвинуваченням двох працівників Київської регіональної митниці у службовій недбалості в ході розмитнення 1 тис. автомобілів марки "Opel Combo".