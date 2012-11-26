Бойко і Міллер у Москві поговорили про газ

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко, голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген Бакулін та голова правління ВАТ «Газпром» Олексій Міллер провели робочу зустріч у Москві.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Сторони обговорили питання стратегічної та тактичної співпраці у газовій сфері, йдеться в повідомленні.

Також, за даними прес-служби, обговорювались питання проходження осінньо-зимового періоду та забезпечення транзиту російського газу до європейських країн.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 листопада, Ю.Бойко сказав, що Україна вже поінформувала Росію про намір у 2013 році знизити імпорт російського газу до 18 млрд кубометрів з 27,5 млрд кубометрів у поточному році. Однак офіційної заявки на закупівлю в наступному році 18 млрд кубометрів газу "Нафтогаз" ще не подав.

Російська сторона раніше заявляла, що час для переговорів щодо обсягів закупівель газу на цей рік вже упущено: річний контрактний обсяг може бути змінений не пізніше, ніж за півроку до початку поставок. Таким чином, контрактна кількість газу на 2013 рік могла бути змінена в строк до 1 липня.

Контракт "Газпрому" і "Нафтогазу" містить умову "бери або плати", яка поширюється на 80% обсягу закупівлі газу, передбаченого за договором. Виходячи з річного контрактного обсягу на 2012 рік у 52 мільярди кубометрів, Україна повинна сплатити не менш як 41,6 мільярда кубометрів газу.

Чинний довгостроковий контракт "Нафтогазу" і "Газпрому" передбачає штрафні санкції у разі закупівлі газу нижче за мінімальний обсяг.

У 2009 році «Газпром» і держхолдинг "Нафтогаз України" підписали 10-річну угоду, за якою за недобір Україною палива передбачаються штрафи у розмірі 300 відсотків від вартості в зимовий період і 150 відсотків - влітку.

"Газпром" також неодноразово заявляв, що контракти 2009 року зобов'язують Україну платити щонайменше за 33 мільярди кубічних метрів газу на рік.