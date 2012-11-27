Тимошенко сьогодні «відчула себе щасливою»

Екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко подякувала своїй родині, друзям, захисникам і прихильникам за привітання з днем народження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина», у подяці йдеться: «Перші люди, котрі прийшли до мене сьогодні вранці в тюремну палату, повідомили мені, що біля лікарні зібралися ви, мої рідні! Зібралися із квітами та вітаннями. Ця новина зігріла мені душу, зміцнила мої сили та додала впевненості. Вже вранці я знала, що завдяки вам я не буду самотньою, ізольованою від життя та світла в цей день. Сьогодні завдяки вам я в колі рідних для мене людей, які з повагою та любов‘ю приїхали мене привітати».

«Здавалося б, що у в‘язниці не можна бути щасливою та спокійною, але сьогодні особливий день, бо у ваших обіймах, відчуваючи теплоту ваших душ, я відчуваю себе затишно та щасливою. Я знаю, що ви розумієте зміст і мету нашої спільної боротьби. Розумієте щирість та відданість мого служіння. Знаю, що ви думаєте і відчуваєте так само, як думаю і відчуваю я. Спорідненість, відкритість наших сердець є тією силою, яка вже змінює нашу країну на краще - це вже дає добру надію для більшості людей та примножує страх і марноту в рядах окупантів», - зауважила Ю.Тимошенко.

«Ми з вами сильні не тому, що ховаємося за бетонними парканами, озброєним «Беркутом», продажними суддями чи сфальшованими виборами. Ми з вами сильні нашою вірою в Господа, любов‘ю до людей, здатністю пробачати жертовним служінням своїй рідній землі, своїй великій країні. І це єдиний вірний шлях, який не можна зруйнувати насиллям, агресією, обманом чи фальсифікаціями», - заявила вона.

Ю.Тимошенко зазначила: «Я вже бачу, як над Україною встає сонце, я вже відчуваю, як упевненість повертається крок за кроком до осель українських родин. Я знаю, що Україна і наше життя вже скоро зміняться та стануть ціннішими, більш красивими та справжніми. Як би не «розквітало» зло, яким би загрозливим та впевненим не було, – воно вже зникає, йому вже настає кінець, бо проти віри, проти любові, проти відданості зло безсиле. Чим більше чесних та впевнених у своїй правоті людей, таких як ви, мої рідні, повстане проти несправедливості, тим швидше ми будемо святкувати становлення та відродження нашого нового життя та святої України».

«Я не можу зараз вас побачити, я не можу прийняти з ваших рук море квітів, які ви мені подарували, мені навіть заборонили підходити до вікна та подавати вам будь-які сигнали… Але я знаю, що ви зі мною і в горі, і радості. Я чую кожне ваше слово, я відчуваю кожну вашу емоцію та кожен поклик душі! Я дякую Господу та кожному з вас, що ви у мене є, що поруч зі мною моя мужня родина, що ви зі мною. Дякую, що ви знайшли час та натхнення і відвідали мене сьогодні. Дякую, що ви готові боротися та перемагати. Я дуже вас люблю і до останнього подиху буду вам служити! Завжди буду пам‘ятати, через які важкі випробування ми з вами пройшли, у які складні часи ми не поступилися і не здалися. У майбутньому ми обов‘язково будемо про це пам’ятати та цінувати наші перемоги, які вже на порозі», - наголосила Ю.Тимошенко.