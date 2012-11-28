Жванія планує приєднатися до Партії регіонів
01:12, 28 листопада 2012Політика
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Народний депутат України (фракція «Наша Україна – Народна самооборона») Давид Жванія, який переміг на виборах у парламент у мажоритарному окрузі №140, планує у Верховній Раді VII скликання приєднатися до більшості Партії регіонів.
Борис Колесніков, Андрій Клюєв і Давид Жванія, фото з архіву УНІАН
«Як самовисуванець я обирався в одеському окрузі, і я йшов за підтримки Партії регіонів. Я не був висунутий від партії, але я йшов з підтримкою Партії регіонів. Тому, я буду думати, міркувати й говорити, але, найімовірніше, я увійду в більшість, щоб не було жодних інтриг і щоб про це багато не говорили», - заявив Д.Жванія.
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Як повідомляв УНІАН, 26 листопада член фракції Партії регіонів Михайло Чечетов заявив, що ПР зможе сформувати в парламенті «одноосібну більшість», оскільки 40 мажоритарників-самовисуванців написали заяви про вступ до фракції ПР.
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