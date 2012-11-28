Тюремники застерегли Луценка, що до 21 грудня гостей йому не бачити
13:32, 28 листопада 2012Політика
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Державна пенітенціарна служба України роз’яснює, що на наступне побачення засуджений екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко має право не раніше 21 грудня нинішнього року.
Луценку нагадали, що побачення - один раз на місяць
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПтСУ.
У пенітенціарній службі зазначили, що, згідно з чинним законодавством, кожний засуджений до позбавлення волі має право на короткострокове побачення з близькими та іншими особами. Такі побачення надаються один раз на місяць.
При цьому у ДПтСУ зауважили, що «засуджений Ю.Луценко своє право на короткострокове побачення за листопад п.р. використав на зустріч з головою Представництва Європейського Союзу в Україні Яном Томбінські та Послом США в Україні Джоном Ф.Теффтом 26 листопада».
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