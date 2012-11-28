Тюремники застерегли Луценка, що до 21 грудня гостей йому не бачити

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПтСУ.

У пенітенціарній службі зазначили, що, згідно з чинним законодавством, кожний засуджений до позбавлення волі має право на короткострокове побачення з близькими та іншими особами. Такі побачення надаються один раз на місяць.

При цьому у ДПтСУ зауважили, що «засуджений Ю.Луценко своє право на короткострокове побачення за листопад п.р. використав на зустріч з головою Представництва Європейського Союзу в Україні Яном Томбінські та Послом США в Україні Джоном Ф.Теффтом 26 листопада».